Vink ziet potentie bij 'zijn' Groen-Wit'62

Marcel Vink is teruggekeerd bij Groen-Wit'62, de club waar hij begon met voetballen en het overgrote deel van zijn loopbaan speelde. De Apeldoorner vertrok in 2000 uit de Landdrostlaan, speelde nog zes jaar bij Eerbeekse Boys en werd vervolgens trainer.

,,Hoewel ik al 38 jaar lid ben van Groen-Wit, was ik lange tijd helemaal niet betrokken bij de club. Pas de laatste jaren is de binding weer toegenomen, omdat mijn zoontje er is gaan voetballen.''

Geweldige tijd

Zelf was Vink (46) in de afgelopen acht seizoenen trainer bij derdeklasser Teuge. ,,Ik heb daar een geweldige tijd gehad en het fundament is ieder jaar wat verder uitgebouwd. Dat had zo maar langer kunnen duren, maar nu ik weer met wat nieuws ben begonnen, geeft dat weer energie.''

Vink heeft het bij de vierdeklasser 'ontzettend naar zijn zin'. Is Groen Wit een slapende reus? ,,Ik heb wel gezegd dat we een ontwakende reus zijn. De club heeft meer dan duizend leden en een enorm potentieel. We zijn al wakker, het is in gang gezet, maar alles staat nog in de kinderschoenen.

Faciliteiten

,,Een nieuwe manier van spelen, maar ook de hele voetbaltechnische organisatie. Voor mij is het belangrijk dat de club vooruit kan en wil en datzelfde geldt voor de spelersgroep. Met deze faciliteiten - een mooi veld, uitstekende materialen - kan ik prima uit de voeten.''

De trainer gaat er dan ook vanuit dat Groen-Wit'62 progressie kan boeken. ,,De spelersgroep is jong - de oudste is 27 jaar - en de meeste jongens zitten nog niet aan de top van hun kunnen. Ik realiseer me dat we van ver moeten komen, maar ik kan me niet voorstellen dat er niet meer in zit. De afgelopen jaren was Groen Wit pas op het laatst veilig. We moeten uit de probleemzone blijven en bij de beste zes zien te eindigen. Met vier punten uit twee duels is een eerste stapje gezet.''

Uniek