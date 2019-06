VIOS komt tekort, Batavia'90 naar tweede klasse

Batavia koos veel voor de lange bal en gokte op de sterke en snelle vleugelspelers. Batavia-speler Joy Schoonhoven was gevaarlijk en de verdedigers van VIOS hadden moeite om hem af te stoppen. Na krap twintig minuten was het raak voor Batavia. De behendige Schoonhoven schoot knap binnen. Na de 0-1 was Batavia de baas, maar het vergat de kansen af te maken. Vlak voor rust kreeg VIOS een vrije trap. Die vloog er in een keer in, maar werd afgekeurd. Het ging om een indirecte vrije trap die niet werd aangeraakt.