VIOS Vaassen en trainer Amzand zijn als secondelijm: ‘Volgens mij ben ik de enige Surinamer hier in Vaassen’

,,Of je nou geel, rood of zwart bent, ik praat met iedereen", zegt Maikel Amzand in de kantine van de derdeklasser. Hij praat dan wel met iedereen, maar in het begin had hij het idee dat een aantal vaste supporters wel moeite met hem had. ,,Ze waren stug en keken de kat uit de boom. Volgens mij ben ik de enige Surinamer hier in Vaassen", stelt hij met een glimlach.