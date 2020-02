VIOS Vaassen hoeft niet veel te doen voor zege in Oene

Het traditionele vuurwerk klinkt, maar lange tijd is dat in Oene het enige waar het publiek van geniet. Beide ploegen brengen een hoop strijd, maar qua voetbal houdt het allemaal niet over. Kansen zijn dan ook schaars, maar VIOS is wat dat betreft wel effectief. De eerste de beste is raak en die goal komt op naam van Noah Tuasela. Hij volleert een voorzet keurig binnen.

Het is geen startsein voor een kansenfestijn, want Oene speelt in de eerste helft helemaal niets bij elkaar. Na rust blijft dat eigenlijk hetzelfde. De thuisploeg probeert via de lange bal wel wat meer af te dwingen, maar slaagt daar niet in. Het mondt uit in een forse partij voetbal, waarin de spelers een flinke tackle niet schuwen. Neem Stefan Kruitbosch. Hij maait eerst aan de zijlijn een tegenstander neer, krijgt geel, en na 67 minuten is zijn wedstrijd voorbij. Na weer een overtreding krijgt hij zijn tweede gele kaart.