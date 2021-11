VIOS Vaassen kan de sterkste tegenstanders wel behoorlijk kietelen, maar nog niet verslaan

In de tweede seizoenshelft gaat VIOS Vaassen in de herkansing. Want ook de derde topper in de derde klasse C, tegen Rouveen, ging verloren. In een wedstrijd die qua esthetiek een gedrocht was, waarbij het de vraag was in hoeverre trainers zich in het huidige tijdperk nog druk maken over de schoonheid van het spel. De in de vorm van zijn leven verkerende Jean-Paul Hooikammer zorgde in de slotfase voor de enige treffer: 0-1.