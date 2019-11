VIOS Vaassen krijgt te weinig, Hatto Heim steelt een punt

Het laatste kwartier voor rust ging het gelijk op. Het tempo lag erg hoog en het ging er hard aan toe. Arbiter Erik Maat hield het kort en was niet bang de gele prent te tonen. VIOS verzamelde in het eerste bedrijf al vier gele kaarten.

In de tweede helft zagen de toeschouwers hetzelfde beeld als in het eerste bedrijf. VIOS begon goed en Tuasela kopte een bal net over. Tien minuten na rust werd VIOS-speler Dennis de Jong getackeld in het strafschopgebied. Een stevige charge, maar arbiter Maat floot niet voor een overtreding. Hatto Heim hanteerde de lange bal en gokte op snelle jongens. Geheel tegen de verhoudingen in kwam Hatto Heim op voorsprong. Twan van Rijssen kopte de 1-2 binnen. VIOS reageerde direct. Matthijs Meijer maakte de 2-2. Daar bleef het bij.