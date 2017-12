Visscher na twee jaar weg bij WVF

Van dominante voetballer tot moderne trainer

10:11 Het moest er een keer van komen. Sander Poll, die in 1995 zijn debuut maakte in het eerste van Colmschate, stopt na dit seizoen met voetballen. ,,De lastigste beslissing die ik ooit nam in de sport. Maar wil ik weten waar mijn plafond als trainer ligt, dan moet ik op mijn 39e wel die stap maken."