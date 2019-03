Vissers, die in 2008 op jonge leeftijd aan zijn trainersloopbaan begon, is nu nog hoofdcoach van Alcides 2 (zondag) en Flevo Boys 2 (zaterdag). Met laatstgenoemde ploeg staat Vissers dit seizoen knap in de kwartfinale van de KNVB-beker in Noord.

Ruinerwold ziet in Vissers, die een verleden heeft bij onder meer Tollebeek en Nagele, een geschikte kandidaat om de steeds jonger wordende selectie te begeleiden. In welke klasse dat gaat gebeuren, is nog onbekend. Ruinerwold staat momenteel twaalfde in 3C en is verre van veilig.