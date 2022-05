Vitesse’63 zet nacompetitie uit het hoofd, daardoor lonkt er wel een onbezorgde feestweek

,,Kom op scheidsrechter, Ajax moet ook nog voetballen vanavond”, klinkt het vlak voor rust op het kunstgrasveld in Koekange. Boodschapper is Sander van Dijk, die de blessurebehandeling bij SVN’69 wel heel lang vindt duren. Van Dijk is de man van de grappen en grollen bij Vitesse’63. En fan van Ajax, zoveel is wel duidelijk. De thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle laat hij echter schieten, al zit hij wel voor de buis. ,,Ik ga regelmatig naar de Johan Cruijff Arena, want mijn schoonfamilie heeft seizoenkaarten. Woensdag 11 mei tegen Heerenveen ben ik er weer, de kampioenswedstrijd. Althans, daar ga ik voor het gemak maar even vanuit.”