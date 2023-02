Vlap laat bij VVOG weten wat de regels zijn, maar krijgt tegen FC Rijnvogels lesje in volwassenheid

derde klasse Nieuwe trainer Edwin Top hoopt Elspeet nog boven de rode streep te loodsen: ‘Moeten de mouwen opstropen’

In Elspeet stonden zaterdagmiddag twee ploegen op het veld die in de strijd tegen degradatie drie punten heel goed konden gebruiken. De lach was er na afloop bij DSV’61, dat door een 1-4 overwinning in ieder geval voor een week uit de degradatiezone van de derde klasse B wist te ontsnappen.

11 februari