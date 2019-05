Vlap tegen Hoekman, de tijdelijke trainers

Van der Hoop gaat door tot bittere eind

10:22 In augustus begint Hans van der Hoop (56) bij het Bathmense ABS aan zijn tiende klus als hoofdtrainer. De huidige coach van Wijhe zit al 27 jaar in het vak en weet: ,,Je moet steeds beter gaan voetballen met je selectie. Dat is belangrijker dan de resultaten die je in eerste instantie boekt.”