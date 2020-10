Vliegen HHC, Staphorst en DVS'33 zonder te spelen uit de KNVB-beker? Dat is een sportieve domper en een financieel vraagstuk

Financieel

Voorzitter Bert Beun van HHC Hardenberg bereidt zich met zijn club nog steeds voor op een bekerduel tegen Vitesse op 2 december. ,,De clubs wachten op nadere info van de KNVB. Donderdag wordt besloten of er geloot wordt voor de tweede ronde, de bond verwacht uiterlijk dinsdag helderheid vanuit het kabinet. We geven de moed niet op en zijn er mentaal en organisatorisch klaar voor. Als het betaald voetbal doorgaat, slaagt de KNVB er mogelijk ook in ontheffing te regelen voor amateurteams in de beker. De impact op het virus zou beperkt zijn. Als het niet kan, is compensatie een aandachtspunt. We willen dan zeker in gesprek met de KNVB, al was het maar om in deze competitie geen ongelijkheid tussen profs en amateurs te krijgen.”