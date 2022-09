Voetbal in de divisie: CSV Apeldoorn knokt zich naar eerste seizoenszege, puntje op de valreep voor DVS'33

Derde divisie

Het is een en al voorspoed voor debutant Urk, dat ook de derde wedstrijd wint. Na een vroeg doelpunt van Lucas Schraal wordt de wedstrijd in de tweede helft in een mum van tijd beslist door Nentjes en Romkes. Dat is ook te danken aan het feit dat VVOG in de eerste helft de kansen laat liggen. Met de teruggekeerde Hessel Snoek als invaller - ,,je wilt er toch bij zijn’’ - is het genieten geblazen voor het volgestroomde sportpark De Vormt. Want als het lekker loopt, stroomt heel het voormalige eiland leeg voor hun jongens.

Urk - VVOG 3-1 (1-0). 12. Lucas Schraal 1-0, 59. Riekelt Nentjes 2-0, 65. Klaas Romkes 3-0, 90. Mats Zwart.