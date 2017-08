Voetbal in een totaal andere wereld

De ballen waren gepakt, hesjes en pionnen zaten in de tas. Marc Hoekstra en Jochem de Weerdt, allebei in het verleden actief voor CSV Apeldoorn en komend seizoen respectievelijk speler bij Teuge en trainer van DOS'37 uit Vriezenveen, waren klaar richting het veld te gaan in Oeganda.

Tenminste, dat dachten ze. Wat bleek? Het veld training moest worden gegeven, lag bezaaid met plastic flesjes. ,,Wie de meeste verzamelt, wint", riepen De Weerdt en Hoekstra ze toe. En daar gingen de Oegandese voetballers. Dolenthousiast om maar zo snel mogelijk training te krijgen van de afgereisde Nederlanders.

Even later konden Hoekstra en De Weerdt eindelijk beginnen aan de eerste sessie in het Afrikaanse land. In de week die de twee Apeldoornse voetbaldieren zo'n 10.000 kilometer zuidwaarts verbleven, was het één van de momenten waarop ze zich realiseerden dat ze in een totaal andere wereld terecht waren gekomen.

Goede basistechniek

,,Van een goed voetbalveld was geen sprake", blikt Hoekstra terug. ,,Dan merk je direct het verschil met Nederland. Desondanks konden de kinderen zich aardig redden. Ze beschikken over een goede basistechniek. Terwijl sommigen gewoon op blote voeten spelen, op een veld waarop stenen liggen. Bij een ander lag weer de onderkant van de schoenen eraf of ze hadden geen veters. Ook waren er ballen van bananenbladeren, die bijna uit elkaar vielen. Als je dat allemaal vergelijkt met hoe het hier in Nederland is, beleef je het allemaal veel intenser."

Uitlaatklep

Bij de trainingen zag Hoekstra het enthousiasme van de Afrikaanse kinderen afspatten. ,,Het voetbal is een uitlaatklep voor ze. Wat vooral mooi is om te zien, is dat ze graag willen leren en ze heel veel respect hebben voor je als trainer", zegt de man die meer dan driehonderd wedstrijden speelde voor CSV Apeldoorn.

,,De trainers daar kunnen nog wel veel leren. Ze kunnen bijvoorbeeld oprecht kwaad worden als een speler iets fout doet. Positief coachen, vinden ze nog moeilijk."

Om het project naar een hoger plan te tillen, hoopt Hoekstra vanaf nu een beroep te kunnen doen op voetbalclubs uit de regio, die willen meehelpen geld en kleding in te zamelen. Daarnaast wil hij voetbaldagen organiseren. ,,En als ik nog een keer naar Oeganda kan, dan ga ik graag. Dit was een heel mooie ervaring."

Volledig scherm Voetbal tussen de koeien: het is bepaald geen ongewoon beeld in Oeganda. © Armon Veeneman

Volledig scherm © Jos Diender