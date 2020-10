Voetbal kijken in coronatijd: niet langs het veld, maar vanuit de bosjes en vanaf de openbare weg

Aan de zijlijn bij CSV’28 in Zwolle, bij Meisjes MO15-1, is het elk weekeinde net een buurtkroeg. Melvin die klaagt over de prestaties van PEC Zwolle, Dirk-Jan die de Zwolse eredivisionist juist complimenten geeft, Kirsten die over haar nieuwe baan begint. En Arjan die het over zijn nieuwe woning heeft en Ronald die trots vertelt dat zijn zoon inmiddels mag meedoen met het eerste team van zijn volleybalvereniging.