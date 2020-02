Voetbalclub Ulu Spor uit Zwolle had al 0 punten en na straf KNVB zelfs nóg minder

Op zondag 3 november van het vorige kalenderjaar kwam Ulu Spor niet opdagen bij een uitwedstrijd in Lettele. Mede door een sterfgeval kreeg de club geen volwaardig team op de been, maar de KNVB wilde niet meewerken aan uitstel. Vorige week zondag kwam daar een tweede geval bij. Wederom slaagde de club er niet in om de personele problemen op te vangen, waardoor het de uitwedstrijd bij Enter moest laten schieten. En dat laatste leverde vier punten in mindering op, terwijl Ulu Spor dit seizoen überhaupt nog geen punt pakte.

Lastig

Trainer Jan Verheijen was nog niet op de hoogte van de straf. ,,Dat is nieuws”, reageert hij. ,,Ach, ach, ach… Dit maakt het niet makkelijker, moet ik zeggen. We hebben het lastig, want eigenlijk hebben we maar een man of vijf die er echt voor gaan. En die moeten zich door een gezin, werk of andere dingen ook in allerlei bochten wringen. Vier punten in mindering… Tjonge, dat heb ik nog nooit meegemaakt.”

De vraag is vooral hoe het verder moet met Ulu Spor. Verheijen vindt dat de club deze week de koppen bij elkaar moet steken, om zo de toekomst van het eerste elftal te bespreken. Bestuurslid Sener Turker sluit uit dat Ulu Spor uit de competitie stapt. ,,Al moet ik met zeven man spelen, we gaan door. Dit seizoen is al verloren, het boeit ons ook niet meer. Als de KNVB besluit ons uit de competitie te halen, is dat ook goed. Maar als we het zelf doen, levert dat een boete van vierduizend euro op.”

Uitdagingen