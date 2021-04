Voetbalclubs Bant en Creil naderen volledige fusie, beslissing valt eind mei

De eerste samenwerking tussen beide clubs dateert al van 2014. Destijds gingen de B-junioren uit beide dorpen in één team spelen. Vervolgens werd die gedachtegang steeds verder uitgebreid. ,,Inmiddels spelen we al twee jaar met gecombineerde seniorenelftallen en dat verloopt hartstikke goed. In het begin waren er wel wat strubbelingen, maar iedereen is binnenboord gebleven en gaat nu volledig voor de fusieclub. Daar is hard voor gewerkt”, weet Boonen.