Voetbalclubs morren niet over horizontale verhuizing van speeldag: ‘Als je eenmaal hebt gekozen, is er geen spijt’

Het amateurvoetbal is de laatste jaren behoorlijk in beweging. Met een tendens dat het zondagvoetbal terrein verliest, met fusies en samenwerkingsverbanden. Het nieuwe besluit van de KNVB past in dat beeld. Om clubs tegemoet te komen, maakt de voetbalbond vanaf de zomer van 2022 een overstap op vergelijkbaar niveau mogelijk. De zondag tweedeklasser die wil overstappen, stroomt dus in de zaterdag tweede klasse in.