Voetbalcoach Jan Maat uit Ommen bergt na ruim veertig jaar de trainingskleren op

Hij is 69 jaar en komend seizoen heeft hij mooi de tijd om bij zoon Emiel te kijken, die het eerste traint van Hardenberg’85. Of hij zet koers voor een dagje Groningen om zijn andere zoon Matthijs te zien spelen bij Lycurgus. Want Ommenaar Jan Maat stopt met trainen. Na 42 jaar. ,,Zelfs mijn vrouw was verbaasd.”

Hij was de afgelopen vijf seizoenen trainer van het eerste damesteam van ASC’62. In de winter liet Maat weten dat hij na een handvol jaren Dalfsen ging verlaten en dat hij wel openstond voor iets anders. OZC, zijn OZC, waagde er een belletje en een bezoekje thuis aan. Om hem wellicht weer trainer te maken van het eerste damesteam. ,,We hadden inmiddels een paar weken niet getraind. Ik had alles op een rijtje gezet en vond het wel mooi geweest. Ik zei toen van: ik doe het niet. Zelfs mijn vrouw keek verbaasd op, want ik had het haar nog niet gezegd.”

Alle amateurclubs trainen

Maat speelde voor OZC en werd er al snel trainer. Hij stond als enige op de loonlijst in Ommen en trainde de jeugd en het eerste en tweede. ,,Ik werkte eerst bij een bank, maar dat beviel mij eigenlijk helemaal niet. Ik dacht: op deze manier haal ik de 65 jaar niet. Ik wilde gymleraar worden en meldde mij aan bij het CIOS in Heerenveen. Foppe de Haan en Hans Westerhof waren mijn docenten. Zo behaalde ik ook mijn trainersdiploma’s. Daarvoor moest ik naar de KNVB in Zeist. Dat was in 1978 en het Nederlands elftal bereidde zich daar toen voor op het WK. Ik heb het diploma Oefenmeester 1. Tegenwoordig is dat UEFA A. Daarmee mag je alle amateurclubs trainen en assistent in het betaalde voetbal zijn. Maar dat is niets voor mij. Ik ben niet hard genoeg, want ik vind presteren én plezier allebei belangrijk.”

Winkel

En plezier heeft hij in die meer dan veertig jaar gehad. Na OZC trainde hij twee seizoenen het eerste elftal van Daarlerveen. Een nietig clubje vol noeste jongens uit de bouw. ,,We moesten voor de beker een keer uit tegen het grote HSC’21 in Haaksbergen. Het vertrek was om half zes, maar de enige die er waren, was een speler die een winkel had en ik. De rest moest overal met busjes vandaan komen. We hadden gebeld of we wat later konden beginnen. Dat was geen probleem. HSC’21 had ook een aantal spelers opgesteld uit het tweede, want ze dachten dat het een makkie zou worden. We wonnen daar met 1-2.”

Quote Op dat moment was ik het plezier in trainen ook een beetje kwijt, maar dankzij het vrouwen­voet­bal heb ik dat teruggevon­den Jan Maat

Na ruim 25 dienstjaren bij de mannen maakte Maat in 2003 de overstap naar de vrouwen van OZC. Wel moesten er wat plaatselijke plooien gladgestreken worden, want hij had zich in het verleden lichtelijk laatdunkend uitgelaten over het vrouwenvoetbal. ,,Ik had de dames drie keer getraind en vervolgens werd ik gevraagd. Op dat moment was ik het plezier in trainen ook een beetje kwijt, maar dankzij het vrouwenvoetbal heb ik dat teruggevonden. Ik heb het overigens nooit als iets anders gezien. Of het nu jeugd, mannen- of vrouwenvoetbal is, je moet als trainer zorgen dat het een team is. Even bij elkaar zitten na afloop, weekendjes weg en het samen doen. Ik vind teambuilding écht heel belangrijk.”

Elk jaar een andere selectie

Na zes jaar OZC volgden er vijf seizoenen HTC (Zwolle) en nog eens vijf jaar ASC’62. ,,Ik ben trouw aan een club. Ach, misschien is het wel een gebrek aan lef om na een aantal seizoenen te zeggen: ik ga weg. Aan de andere kant heb je in het vrouwenvoetbal heel veel verloop, dus je hebt ieder jaar een andere selectie. Bovendien tonen vrouwen vaak meer beleving, zijn ze leergierig en willen zij iedere training beter worden. Dat wilde ik als trainer ook bereiken. Als ik nu terugkijk, kan ik wel zeggen dat vrouwenvoetbal beter bij mij past.”