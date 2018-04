Voetballer VV Kampen vlucht tot buiten het veld na matpartij tijdens duel in Zwolle

Arjan ten Hove, trainer van VV Kampen: ,,De spelers van Dieze West hebben mijn spelers achtervolgd tot de openbare weg. De speler van mij die geraakt werd voelde zich niet meer veilig en is toen in een willekeurige auto gesprongen.”

'Tik'

Restant

Of het restant van de wedstrijd op een later moment uitgespeeld moet worden, is nog niet bekend. Vechtpartijen op en rond het veld worden doorgaans gemeld bij voetbalbond KNVB. Of dat bij deze wedstrijd is gebeurd, is niet bekend.