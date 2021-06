Voetballers Scheltinga en Werumeus Buning komen met Gorecht terug in de regio

Babyboom bij voetbal­lers Urk, vijf baby’s in half seizoen: ‘Niets met corona te maken’

25 mei Dat het geboortecijfer op Urk boven het landelijk gemiddelde ligt is bekend. Toch is ook op het voormalig eiland de huidige babyboom binnen de selectie van hoofdklasser Urk uniek te noemen. ,,Vijf baby’s in een half seizoen is naar mijn weten nog nooit voorgekomen’’, spreekt middenvelder Jan van Slooten in voetbaltermen. Hoe ‘poepluierpraat’ het sportpark De Vormt domineert.