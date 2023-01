Voetbalnieuws uit Oost-Nederland elke zondag in jouw mail? Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Zwolse voetbal­lers vermaken zich prima tijdens padeltoer­nooi: ‘Leuker dan hardlopen’

Vroeger gingen (ex-)voetballers golfen of tennissen, nu gaan ze padellen. De balsport, ontstaan in Mexico, is een hype. Ook in Zwolle. Daarom organiseerde Hans Roman, manager van Peakz, in de IJsselhallen een padeltoernooi voor de voetbalverenigingen.

15 januari