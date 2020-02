Voetbalprogramma Zwolle e.o. 14 en 15 februari; derby's in Kampen en Zwolle

PROGRAMMABurenruzies in Kampen en Zwolle, en een nieuwe topwedstrijd voor HHC Hardenberg. Als de weergoden het allemaal toestaan, kan het een leuk weekeinde worden in het regionale amateurvoetbal. HHC verdedigt de eerste plaats in de tweede divisie tegen AFC, de club van Jack van Gelder die de vijfde plaats bezet. Plaatselijke gevechten zijn er in Kampen - Go Ahead tegen KHC in de kelder van de eerste klasse - en Zwolle, waar Be Quick’28 en WVF elkaar bestrijden. Het team uit Westenholte is de koploper in de tweede klasse H. Op een iets lager niveau is er nog een Zwols gevecht; CSV'28 tegen VSW.