Voetbalprogramma Zwolle e.o. 7 en 8 maart; Veluwse botsing in Oldebroek

PROGRAMMAIn het voetbalprogramma van komend weekeinde zitten een paar gave wedstrijden verborgen. Wat te denken van het duel in de top van de hoofdklasse, tussen Staphorst en Eemdijk. De druk staat op de ketel bij koploper Staphorst na het verlies op Urk (2-1). En wat te denken van Owios tegen VSCO'61. Altijd een boeiende strijd, maar helemaal nu beide teams in de degradatiezone van de tweede klasse H ronddobberen. Ook niet te missen valt Swift'64 - BAS, polderstrijd in de subtop van de derde klasse C.