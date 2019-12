Voetbalster Brummel uit Emst stapt in Noorwegen vlot over van het veld naar de bank

De competitie in Noorwegen ligt stil, maar stilzitten is er niet bij voor Marije Brummel. De 34-jarige voetbalster uit Emst, die het spelen bij Sandviken combineerde met het trainerschap bij derdedivisionist Fana uit Bergen, traint in haar geboortedorp bij het eerste elftal van Emst. Met de mannen.

Naast haar carrière als speler bij profclub Sandviken - waar ze inmiddels afscheid heeft genomen - stond de voormalig middenvelder van Oranje afgelopen seizoen voor het eerst als trainer voor de groep bij Fana. ,,Dat is me erg goed bevallen'', stelt Brummel.

,,Het team was gedegradeerd naar de derde divisie, dus moesten we helemaal op nul beginnen. Ze hebben drie trainers gehad in twee seizoenen tijd, waardoor de vastigheid in de ploeg was verdwenen. Er zat geen structuur in het spelsysteem. Het was mijn taak om dat weer op de rit te krijgen en dat is aardig gelukt. In de tweede seizoenshelft hebben we op twee wedstrijden na alles gewonnen. We eindigden op de tweede plaats, maar het was net niet genoeg voor promotie.''

Het trainerschap valt volgens Brummel uitstekend te combineren met haar eigen voetbalcarrière. ,,De wedstrijden van Fana zijn makkelijk te verplaatsen en af te stemmen op mijn voetbalagenda. Dat gebeurt in goed overleg met de tegenstander. Ik heb nog geen training gemist bij Sandviken.''

Oranje-international

Nu is de voormalige Oranje-international voor eventjes terug in Emst. Een keuze die voor haar niet moeilijk was. ,,Mijn ouders wonen hier, dus dat is lekker makkelijk. Ik heb een huisje naast de woning van mijn ouders. Daar heb ik mijn eigen plekje.'' Ook bij de mannen van Emst 1 - een vijfdeklasser - heeft Brummel het prima naar haar zin. ,,Het is best gezellig, hoor. Het is een jonge groep en een aantal van deze jongens heb ik vroeger zelfs getraind.''

Met haar 34 jaar bevindt Brummel zich in de laatste fase van haar actieve carrière. Wanneer er een einde aan komt, kan ze nog niet zeggen. ,,Ik bekijk het van jaar tot jaar. Zolang het leuk is en ik nog fit ben, is het zonde om al te stoppen.'' De voetbalster heeft Sandviken voor 2020 ingeruild voor Arna- Bjørnar, ook uit Bergen. Tegelijkertijd zal Brummel opnieuw proberen haar club Fana naar promotie te coachen.

Trainerstalent

Als de voetbalcarrière voorbij is, hoopt Brummel zich als trainer verder te kunnen ontwikkelen. ,,Ik denk dat ik er talent voor heb. Ik heb zelfs al een aantal aanbiedingen gekregen van vrouwenteams uit een hogere divisie. Ik zal het allemaal een beetje moeten ondervinden.''

Of ze in de toekomst terugkeert naar Nederland, vindt de speler-coach ook moeilijk om te zeggen. ,,Ik kan het trainen in Nederland niet combineren met spelen in Noorwegen, dus voorlopig blijf ik nog wel even in het noorden. Als ik na mijn spelerscarrière een aanbieding krijg uit Noorwegen, zou ik ook daar kunnen blijven.''