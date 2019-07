Voetbalster Moïsa van Koot gaat niet voor de lol naar het EK

VIDEO Dit is het mooiste doelpunt van het seizoen

10 juli Een loeiharde streep van zo’n dertig meter, strak in de kruising. Het doelpunt van VEVO-speler Jeroen Bronsink tegen Zeewolde is door bezoekers van destentor.nl verkozen tot Doelpunt van het Jaar. ,,Het is gek om over jezelf te zeggen, maar zo heb ik ze weleens vaker gemaakt.”