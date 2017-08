Voetbalsters Oranje O19 treffen Spanje

Bondscoach Jessica Torny kon na twee zeges de nodige wisselingen doorvoeren, waardoor onder meer Bente Jansen uit Broekland, speelster van FC Twente, in het elftal kwam. Nurija van Schoonhoven (PEC Zwolle) was invalster, Noah Waterham uit Dalfsen bleef op de bank.

Oranje O19 is dankzij de goede resultaten in Noord-Ierland geplaatst voor het WK O20, komend jaar in Frankrijk. Nu gaat het nog om de titel, een prijs die in 2014 door Nederland werd gewonnen, mede dankzij Vivianne Miedema.