Volle bak op dinsdag en donderdag vanwege midweekse speelronde in het amateurvoetbal

Met video Filmpje van Van der Gijp deed Jop van der Linden pijn: ‘Niet de leukste herinnerin­gen’

Jop van der Linden (31) slijt zijn laatste dagen als voetballer bij Columbia in Apeldoorn. De ex-prof van AZ, Go Ahead Eagles, AGOVV en Willem II droomde ooit van Oranje, maar een heupblessure stond dat in de weg. En dan was er nog dat filmpje van René van der Gijp. Na dit seizoen is het klaar en wacht de toekomst buiten de lijnen. Hoe ziet die er uit?

6 mei