Volop gezelligheid in de kleedkamer van Staphorst, de nieuwe nummer één

hoofdklasse bAl weken schurkt Staphorst tegen de koppositie in de hoofdklasse B aan. Tot deze zaterdag. Door de nederlaag van Eemdijk (0-1 tegen ACV) is de simpele zege op Purmersteijn voldoende voor de eerste plek: 6-0.

Minuut 60 breekt aan in koud Staphorst en Erik Bakker geeft een hakballetje. Ja, u leest het goed. De oud-prof is niet echt het type voor dit soort tierelantijntjes, maar ach, het staat 3-0, dan kan dat. Even later wordt Bakker naar de kant gehaald, tevreden. Vanaf de bank ziet hij zijn nieuwe club uitlopen. Naar 4-0, naar 5-0, naar 6-0. En naar de koppositie in de hoofdklasse B.

Dat laatste wordt gevierd ook. Een vol krat bier verdwijnt in de kleedkamer, om er logischerwijs weer leeg uit te komen. Materiaalman Matthijs Strik, dj van dienst, heeft wat opzwepende deuntjes uitgekozen. ,,Het is gezellig hier, dat hoor je wel”, zegt Bakker lachend na zijn eerste basisplaats. Vorige week invallen bij DETO (2-5), nu 72 minuten maken tegen Purmersteijn. Twee wedstrijden, elf goals, zes punten. Kan minder.

Koukleumen

Toegegeven: Purmersteijn bakt er zaterdagmiddag niet veel van in Staphorst. Aantal kansen? Nul. Die arme keeper Jorick Maats heeft werkelijk waar niets te doen, behalve koukleumen. Alles speelt zich ver voor zijn neus af. De tegenstander voetbalt in een nieuw systeem, 5-3-2, maar dat helpt niet echt. Staphorst begint rustig, maar komt daarna op stoom. In de slotfase wordt de monsterscore met viltstift op papier gekalkt.

Met zijn nieuwe club wil Bakker, na een kort avontuur teruggekomen naar Nederland, de komende maanden afkoersen op de titel in de hoofdklasse. De middenvelder weet dat het kan. Een ploeg die 52 keer scoort in 16 competitieduels, dwingt respect af. ,,Dat gaat gewoon naar gemiddeld vier goals per wedstrijd hè”, weet trainer Paul Weerman. ,,Ze hebben het hier in Staphorst altijd over beuken en strijden, maar we leggen een ongekend hoog voetbalniveau op de mat.”