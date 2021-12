Volwassen Dieze West piepelt jochies Be Quick’28

In de stromende regen op een schemerig, troosteloos Zwols sportpark de rillingen krijgen van heerlijke voetbalmomenten, het is mogelijk. Beide acties na rust en eerlijk verdeeld over twee voetballende ploegen, die er een intens bekerduel van maken. Eerst is daar die fabelachtige vrije trap van Dieze West-middenvelder Faisel el Atiaoui. De balkunstenaar tovert de bal strak in de korte kruising en verdubbelt de ruststand van 1-0 (Ginaro van Deventer) voor Dieze West.