Voor amateurvoetballers in Rouveen en de regio begint het seizoen vandaag pas écht: ‘We gaan los’

Het tractortje is glimmend groen, naar de clubkleuren, en zo’n beetje de trots van de onderhoudsploeg die iedere vrijdagmorgen bij sportclub Rouveen bij elkaar komt. Even slepen over het kunstgras, zodat de korrels gelijkmatig over het sprietenveld worden verdeeld en de mat goed bespeelbaar blijft. ,,Dat doet Henk”, zegt Jouk Schra (77). ,,Iedere vrijdagmorgen.” Dan pruttelt het buiten. En binnen, want daar loopt de koffie stevig door. ,,Deze trekker was eerst van Heracles Almelo en is via via in Rouveen gekomen.” Daar werd-ie overgeschilderd.