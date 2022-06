Voor BAS rest even de pijn en stilte, want na dertien jaar degradeert het naar de vierde klasse

nacompetitie Ambitieus Batavia’90 beloont zichzelf niet in finale nacompeti­tie: ‘Hoe veel kansen hebben wij gehad? En zij?’

Het had een prachtige dag moeten worden voor het Lelystadse voetbal en voor Batavia’90 in het bijzonder. Maar in plaats van een groot promotiefeest was er aan het eind van de middag vooral gigantische teleurstelling bij de blauw-zwarten, die door een late tegentreffer de finale van de nacompetitie voor een plaats in de eerste klasse verloren van Hulzense Boys (1-2).

18 juni