Voor Berkum-voorzitter Jan Teun Fuller is de derde divisie helemaal geen droomcompetitie

De Zwolse hoofdklasser heeft een kleine goednieuwsshow achter de rug. In tijden van een pandemie is de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor succesvol afgesloten. Voor de shirts voor de hele vereniging is een nieuw leasecontract afgesloten en op voorspraak van de voorzitter is er een retroshirt gepresenteerd. En dan is de hoofdmacht met de komst van Martijn Brakke en Boy Boeloerditi ook nog eens twee gelouterde aanvallers rijker. Waarbij Brakke - icoon van Staphorst - als het bekende ‘buitenkansje’ gezien mag worden. Het kan niet op, zo lijkt het.