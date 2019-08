Voor Bruinenberg breken topjaren aan

VROUWEN PEC ZWOLLEZe is 26 jaar, de teamoudste, heeft armspieren als van staal en kan niet wachten om voor PEC Zwolle te voetballen. Dominique Bruinenberg is, in ieder geval in theorie, de ideale opvolgster van Babiche Roof.

Het was voor de voetbalsters van PEC best even schrikken dat captain Babiche Roof, die zwanger is, afscheid nam. De jonge ploeg van trainer Joran Pot opent vanavond de competitie, thuis tegen ADO Den Haag. Vermoedelijk in de basis: Dominique Bruinenberg. Ervaren, slim, sterk en uit op sportieve hoogtepunten bij de club die haar al een paar jaar graag wilde hebben.

Aanvoerdersband

Wie de eredivisie al langer volgt, weet dat Bruinenberg en Roof niet te vergelijken zijn. Eerstgenoemde is niet zo van de doelpunten, meer van de balans op het middenveld. Afgelopen zaterdag, tegen KRC Genk (4-0), droeg Bruinenberg de aanvoerdersband. ,,Het is aan de coach of hij me captain maakt", zegt de speelster uit het Brabantse Geffen. ,,Ik denk dat meiden bij mij terecht kunnen en ik wil ze graag helpen. Ik heb ervaring, ben fit en heb veel zin om voor PEC te spelen.''

In 2016 vertrok Bruinenberg van ADO Den Haag naar het Italiaanse Verona. Toen 23 jaar oud, met vijf seizoenen ervaring in de eredivisie achter de rug. Een vrij klein meisje van 1 meter 64, gezegend met een goed spelinzicht, een prima pass en de bereidheid om hard te werken, dat door snel te handelen soms fysieke duels kon ontwijken.

Enorme spieren

Drie jaar later is het eerste dat opvalt de enorme spieren aan haar bovenarmen. ,,Dat komt door Engeland. Bij Sunderland en Everton heb ik geleerd wat voor mij nodig is om fit te zijn en het beste uit mezelf te halen. Ik heb baat bij veel trainen en vaak op het veld staan. We hadden een strak schema. Daardoor heb ik me fysiek aan kunnen passen aan het spel in Engeland. Ik heb afgelopen seizoen bij Everton ervaren wat mijn persoonlijke fitheid is.''

Ze wilde het graag een keer, weg uit Nederland. De Champions League in, met Verona. Dat avontuur duurde maar vier maanden. ,,Een mooie ervaring, alleen was Italië toch niet wat ik zocht. Het eten was heel lekker en de zon scheen vaak, alleen had ik wat minder met de cultuur. Ik heb die als een beetje laks ervaren en zo ben ik niet.'' Sunderland was de volgende stap. Ze speelde prima en maakte een stap hogerop. Alleen ging bij Everton nou net de trainer weg die zich hard hard gemaakt voor haar komst. Zijn opvolger koos andere speelsters.

Groei

Je zou terugkeren naar Nederland uit kunnen leggen als een stap terug. Het gros van de internationals speelt in het buitenland. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het vrouwenvoetbal zich in eigen land niet ontwikkelt. Kijk maar naar PEC, dat in de beginjaren ergens onderaan eindigde, maar de afgelopen jaren een zeer serieuze ploeg in de eredivisie is geworden. Bruinenberg: ,,We hebben een groep waar veel groei in zit.''