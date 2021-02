Voor de amateurvoetballers is september een stipje aan de horizon, dan staat de volgende wedstrijd gepland

De laatste wedstrijden? In het weekeinde van 10 en 11 oktober behaalde Schalkhaar bij BWO de derde zege op rij (1-4), met twee treffers van topscorer Milan te Riele. Negen punten, acht doelpunten vóór en een marge van twee punten op de eerste achtervolgers. Het had een mooi seizoen kunnen worden, is de overtuiging van trainer Marcel Geestman. Waartoe de daverende start van zijn ploeg in de tweede klasse J van het zondagvoetbal zou leiden, blijft voor altijd de vraag. ,,Op verjaardagen kunnen we zeggen dat het voetbaltechnisch een prima seizoen was”, stelt de coach met een knipoog.