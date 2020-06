Voor de derde keer naar één club: Rick Degenaar en SDC Putten kunnen niet zonder elkaar

Hard werken

,,Ik ben geen spits die topfit is, dat ben ik nooit geweest. Maar ik ben niet vies van hard werken voor het team. SDC Putten staat daar ook om bekend. Dat spelers voor elkaar door het vuur gaan, is absoluut een feit en het publiek vindt een beetje oorlog maken op het veld ook wel mooi. Zo kent de club mij ook. Ik ben geen speler die stilletjes over het veld gaat, maar probeer het uiterste eruit te halen om links- of rechtsom de overwinning over de streep te trekken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het team ook voetballend goed op de been blijft. De nieuwe aanwinsten maken het team daarin sterker.”