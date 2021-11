Voor de derde keer op rij wint HHC niet, nu bij ASWH: ‘Natuurlijk knaagt dat’

Van die drie wedstrijden werd er ook maar eentje verloren, dat is de andere kant van de medaille. Maar Van Hunenstijn is stellig, HHC wil veel meer dan dat. ,,Wij zijn een ploeg die op een goede manier in het linkerrijtje wil spelen en dan is dit gewoon te weinig. De laatste weken hebben we moeite om kansen te creëren. Daar werken we hard aan, want het is natuurlijk niet goed. En ja, drie keer achter elkaar niet winnen knaagt zeker.”

Bij ASWH in Hendrik-Ido-Ambacht mag HHC zich in de handjes knijpen met een punt, want de thuisploeg creëert, zeker in de tweede helft, de betere kansen. De tussenstand is dan al 1-1, omdat Rick Hemmink de 1-0 van Lester Pires snel ongedaan heeft gemaakt. Dat doet hij vanaf de penaltystip. ,,Dat was een snel antwoord. Maar goed ook, anders wordt het nog lastiger. Op basis van de tweede helft hebben we een punt gewonnen, want ASWH had de betere kansen. Maar op basis van wat we willen, hebben we natuurlijk twee punten verloren.”

Vertrek Oosterwijk

Opnieuw heeft HHC moeite om tot kansen te komen en wat dat betreft laat het plotselinge vertrek van Jari Oosterwijk zich voelen. Ook omdat Rob van der Leij, de andere spits in de selectie, geblesseerd toekijkt. Van Hunenstijn: ,,Dat Jari per direct is gestopt, kwam als een volslagen verrassing. Het kwam hard binnen, vooral omdat hij een geweldige jongen is. Hij lag goed in de groep. Het is nu aan ons om dat op te lossen. Vandaag ontbrak de afstemming nog een beetje.”