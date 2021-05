Voor de verandering gaat er eens een speler van Hoogeveen naar HHC Hardenberg: Thomas Reinders

Reinders speelt sinds vijf jaar in de selectie van Hoogeveen, van trainer Nico Haak. De veelzijdige speler, die in de opleiding van SC Heerenveen en FC Groningen speelde, noemt de stap naar HHC in de tweede divisie een mooie kans. ,,Je hoort natuurlijk altijd de goede verhalen over HHC Hardenberg, in de regio is het de beste amateurclub.”