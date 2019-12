Voor Diender wordt het IJVV in plaats van CSV'28

Licht gaat uit; opening om nooit te vergeten voor IJVV uit IJsselmui­den

18:00 Het had zo’n mooi feestje moeten worden, maar het viel misschien wel letterlijk en figuurlijk in het water. De opening van het vernieuwde hoofdveld van voetbalvereniging IJVV uit IJsselmuiden eindigde enigszins in mineur, toen de lichtinstallatie het zaterdag begaf tijdens de wedstrijd van IJVV tegen PH Almelo.