Voor het eerst mag d’Olde Veste de districtsbeker in de lucht steken: ‘Mooi zeg, dit gaan we wel even vieren’

Vierde klasse Alles is klaar voor het feest, maar Ruinerwold gooit het kampioen­schap te grabbel: ‘Het was een dramawed­strijd’

Een muziekinstallatie, een buitenbar, veel mensen langs de lijn en heerlijk weer. Alle ingrediënten om er een geweldig feestje te maken. Alleen een ding ontbrak: een overwinning. Ruinerwold verloor in de laatste thuiswedstrijd en de titel is nu ineens erg ver weg. „De sfeer is even erg slecht.”