Voor Jorie Schepers draait nu alles om zaalvoetbal

Jorie Schepers (25) uit Zwolle stapt morgen voor het eerst als zaalvoetbalinternational het vliegtuig in. Op weg naar Belfast, om daar een kwalificatietoernooi af te werken. Het doel: het EK in 2019. ,,Nu wil ik er ook echt graag bijblijven."

Wat staat het Nederlands team in Noord-Ierland te wachten?

,,We spelen van 20 tot en met 24 augustus drie wedstrijden in vier dagen. Tegen Zweden, België en Noord-Ierland. Alleen de winnaar gaat door naar een volgend kwalificatietoernooi. We zijn als hoogste geplaatst. Zweden is enigszins vergelijkbaar met ons, van België en Noord-Ierland weten we niet zo veel, behalve dat ze ook vrij recent begonnen zijn."

Op 17 en 18 februari van dit jaar, speelde je met Oranje twee keer tegen Finland. De eerste interlands sinds jaren. Wat is er daarna allemaal gebeurd?

,,We kregen na de interlands de boodschap mee om zo fit mogelijk te blijven. De focus lag toen heel erg op de eredivisie, dus we hebben geen interlands meer gespeeld. Begin juni hebben we een eerste fitheidsmeting gehad en kregen we een beweegprogramma mee. Eind juli was er een tweede test. Vervolgens werd de eerste voorlopige selectie van 25 speelsters bekendgemaakt. Daarbij werd ook echt gelet op je fitheid. Begin augustus werd de selectie teruggebracht naar twintig, toen naar zeventien en uiteindelijk bleven er dertien speelsters over voor dit kwalificatietoernooi."

Was je verrast dat je bij de definitieve selectie zit?

,,Ja toch wel, de concurrentie groot. Als ik kijk naar mijn positie en kansen om een plek in de basis te veroveren, is dat nog niet echt duidelijk. Wat ik wel weet, is dat ik eerst dacht: het is allemaal mooi meegenomen. Voor mij is zaalvoetbal relatief nieuw, want ik heb altijd op het veld gespeeld en voetbal nog niet zo lang in de zaal in de eredivisie bij Exstudiantes. Nu wil ik er echt graag bijblijven en er alles aan doen, zo lang het te combineren is met mijn werk."

En laat je werk nu ook nog eens met zaalvoetbal te maken hebben...

,,Ja, dat klopt. Ik ben bij de KNVB, hier in het Landstede sportcentrum in Zwolle, competitieleider zaalvoetbal voor district Oost. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor het organiseren van alle zaalvoetbalcompetities. In de A- en B-categorie, zowel bij de mannen als de vrouwen. Daarnaast stel ik de scheidsrechters aan en doe ik allerlei andere taken, waaronder het gezamenlijk regelen van de sporthallen."

Als je met Oranje het toernooi in Noord-Ierland wint, dan?