Voor KCVO en Klarenbeek is de nacompetitie klaar, Beekbergen en WWNA naar de finale en DVS'33 wacht een zware uitklus

Voor een plek in de 2e divisie zondag

De tweestrijd tussen DVS’33 en Kozakken Boys is halverwege nog onbeslist. In Ermelo nam DVS’33 een 1-0 voorsprong uit een strafschop door Ali Akla, maar een paar minuten later zorgde Johnny Lommers voor de gelijkmaker. Kozakken Boys speelde de duels met een hoge intensiteit en haalde DVS in de eerste helft met veel kleine overtredingen uit het spel. Na een fase van druk van de bezoekers kwam DVS beter in de wedstrijd. Gwearon Stout probeerde het van afstand, maar Daan Huiskamp was paraat. Na rust probeerde DVS de druk op Kozakken Boys op te voeren, maar de bezoekers uit Werkendam kregen de grootste kans toen Leon Bot de onderkant van de lat trof. Ali Akla werd neergelegd door Daniel da Silva Mendes en benutte zelf de strafschop. Een minuut later miste Benjamin Roemeon de kans op 2-0. DVS hielp de tegenstander weer in het zadel door een te korte pass van Tim van de Berg op Nassim el Ablak. De bal werd onderschept en Johnny Lommers profiteerde optimaal: 1-1. In de laatste 15 minuten ging Kozakken Boys op zoek naar de winnende treffer, maar de Ermeloërs hielden stand.

DVS’33 - Kozakken Boys 1-1 (0-0). 62. Ali Akla 1-0 (strafschop), 65. Johnny Sommers 1-1. Volgende wedstrijd Kozakken Boys - DVS'33 (za 18.00).