Voor koplopers in het amateurvoetbal gloort er wat hoop aan de horizon

Donderdag kwam de KNVB met de mededeling dat clubs tot 1 juni de tijd hebben om aan te geven of zij het komend seizoen vrijwillig een stapje terug willen doen of graag op een hoger niveau uitkomen. Op basis van die inventarisatie gaat de bond kijken of aan de wensen van de clubs voldaan kan worden.

Vooral in de zondagcompetities komen er verschillende plekken vrij, door clubs die stoppen met het zondagteam of overstappen naar de zaterdagcompetitie. De kans op een succesvol beroep op ‘vrijwillige promotie’ lijkt daardoor voor zondagclubs een grotere kans van slagen te hebben.

Zaterdag

Voor Sparta Nijkerk (derde divisie) lijkt promotie vrijwel uitgesloten. In de tweede divisie komt geen plek vrij. Ook Jong Sparta, dat vorig jaar nog aangaf zich mogelijk terug te trekken, wil actief blijven in de piramide. De clubs die onderaan bungelen in de tweede divisie – ASWH en TEC – zullen de herkansing ongetwijfeld met beide handen aangrijpen.

Staphorst (koploper in de hoofdklasse B) mag de hoop richten op ONS Sneek. Jan Vlap, de nieuwe trainer van de derdedivisionist, zinspeelde op een vrijwillig stapje terug. Als de Friezen daarvoor kiezen zullen Staphorst of Sportlust’46 (koploper hoofdklasse A) als eerste in aanmerking komen om dat hiaat op te vullen.

Voor de overige zaterdagclubs uit de regio die aan kop staan - WVF (Oost 2H), Hatto Heim (Oost 3C), ‘s-Heerenbroek (Oost 4D), Vitesse’63 (Noord 4D) en Nagele (Noord 5A) – wordt het een lastig verhaal. In de hoofdklasse komt er een plekje vrij doordat Purmersteijn terugkeert naar de zondag, maar het is maar de vraag of die plaats door een club uit Noord of Oost wordt opgevuld. In 1D (Oost) heeft DFS Opheusden aangegeven op het laagste niveau te willen herstarten. Daardoor kan er van elk niveau één club doorschuiven. Dit biedt met name voor WVF nog enig perspectief.

Zondag

De kansen voor de koplopers op zondag lijken beter. In de derde divisie stopt FC Lienden op zondag en de hoofdklasse geldt hetzelfde voor MSC en Quick’20. Purmersteijn keert daarentegen terug. Vanuit de zes eerste klasse kunnen dus twee clubs doorschuiven, maar het is niet gezegd dat clubs uit Oost of Noord daarvoor in aanmerking komen.

De opengevallen plekken in de lagere klassen worden normaliter wel vanuit het eigen district opgevuld. In 1D (Oost) stoppen Rigtersbleek en De Zweef ermee op zondag, dus dat lijkt goede perspectieven te openen voor de twee koplopers in de tweede klasse, waaronder Columbia (2J).

Krijgt Epe een kans om door te stromen naar de tweede klasse? Sven Hoogenboezem - op beeld scorend tegen Helios - zal het toejuichen.

In de tweede klasse stopt in ieder geval WAVV op zondag, dus vanuit de derde klasse zijn dan drie plekken beschikbaar. Er zijn vier derde klassen, dus SV Epe (3B) mag zeker hopen op een van die plekken. Omdat in de derde klasse in ieder geval Helios afhaakt op zondag zijn er voor vierdeklassers minstens vier plekken beschikbaar. WWNA (4F) en ABS (4G) zijn koploper in één van de zeven afdelingen. Ook voor IJsselstreek (5F) komt er op deze manier wellicht een plekje vrij op een hoger plan.

Voor Lemelerveld (spelend in de noordelijke 2e klasse L) lijken de kansen op doorstroming kleiner. Of GAVC (hekkensluiter in 1E met slechts drie punten) moet kiezen voor een vrijwillig stapje terug.