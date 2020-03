Voor Kroek is de cirkel rond met terugkeer naar FC Meppel

De 34-jarige speler vertrok negen jaar geleden bij FC Meppel. Via Wacker uit De Wijk en Vitesse’63 uit Koekange streek hij in de zomer van 2017 bij Olympia’28 neer. In het kielzog van trainer Jarrisch Keizer, volgend jaar de hoofdtrainer van de tweedeklasser uit Meppel, wil Kroek van afbouwen nog niets weten.