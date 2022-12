Voor Mulder zit er bij CSV’28 niks anders op dan ‘kampioen worden en met opgeheven hoofd vertrekken’

derde divisie Staphorst en Urk vol vertrouwen over handhaving: ‘We weten donders goed waar het mis ging’

Door een gelijkspel bij Sportlust’46 (0-0) klimt Staphorst op naar een ‘schijnveilige’ tiende plaats in de derde divisie. Het gat met nummer zestien SV Urk, dat met 2-0 verloor bij concurrent Sparta Nijkerk, is echter maar drie puntjes. De regionale troeven gaan allerminst bibberend de winterstop in. Het geloof in handhaving is zowel bij keepers als topscorers megagroot.

10 december