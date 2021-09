Voor routinier Jack Vunderink van Diepenveen is voetbal even bijzaak

Teruglezen liveblog Late domper voor Rohda Raalte, opluchting bij HHC en SV Urk aan kop in Hoofdklas­se

4 september Twee wedstrijden gespeeld, twee nederlagen en nog geen doelpunt gemaakt. Nee, de start van HHC Hardenberg was niet om over naar huis te schrijven. Zaterdagmiddag moest de tweededivisionist tegen TEC uit een ander vaatje tappen om de eerste punten van het seizoen binnen te halen. Hoewel HHC genoeg kansen bij elkaar speelde, moest het uiteindelijk genoegen nemen met een punt. Staphorst beleefde daarentegen een heerlijke middag, terwijl VVOG zich flink liet verrassen door tien man van ACV Assen. Herbeleef een enerverende voetbalzaterdag, die SV Urk afsluit als koploper in de Hoofdklasse, in onderstaand liveblog.