Voor trainer Rob Haveman is de klus bij Bon Boys een buitenkans

Helios één van de laatste vier kansheb­bers op titel ‘Club van het Jaar’

1 juni Helios is in de verkiezing ‘Club van het Jaar’ doorgedrongen tot de laatste vier. Nadat het de voorronde in de gemeente Deventer won, en ook in Overijssel zegevierde, nam het deel aan de landelijke competitie. De club hoorde gisteren na een pitch voor de jury dat het in de finale zit.