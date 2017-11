Voor Vierhouten wordt alles beter

Jan den Herder is dit seizoen hoofdtrainer bij Vierhouten'82. Vorig seizoen vormde hij een duo met aanvoerder Ruben Beelen, die eindverantwoordelijk was. ,,Dat kwam omdat mijn diploma niet in orde was: ik had TC3 laten verlopen. Ik moest mijn punten nog halen en heb die nu weer."

,,Ruben, die TC3 heeft, kon een jaar lang ervaring opdoen en als sportleraar was dat mooi voor zijn cv. Het beviel hem goed, maar hij is op een leeftijd (28) dat hij nog lang wil voetballen. Nu is Eric Witteveen mijn assistent, maar in principe zijn we gelijk. Het is prettig dat ik mijn eigen ideeën nu meer kan uiten.''

Led-verlichting

De 53-jarige Nunspeter is voor het vijfde jaar werkzaam bij Vierhouten'82. Er staan volgens hem 'mooie dingen' te gebeuren. ,,Het veld was eigendom van een particulier, maar is nu van de gemeente. Er is een stuk grond geruild, de begroting is goedgekeurd en de accommodatie wordt aangepakt. Er komt een nieuw hoofdveld, met omheining, goals, ballenvangers én ledverlichting. Het is het nieuwste van het nieuwste en een droom voor Vierhouten; dat heeft de club nog nooit gehad."

Hybride veld

,,We krijgen een hybride veld, een combinatie van kunstgras met een laagje zand, waar gras op ingezaaid wordt. Het gras groeit door het kunstgras heen. Dat is voor ons de beste oplossing. Op een kunstgrasveld kun je duizend uur per jaar trainen, maar wij zitten nog niet op de helft. Op een hybride veld kun je zo'n zevenhonderd uur trainen."

Tot die tijd is het behelpen voor de vierdeklasser. ,,We moeten nog steeds op dinsdag bij Elspeet trainen. Op donderdag trainen we op een stukje veld bij Vierhouten van 40 bij 30 meter. Dat is alleen maar aarde en zo mul als wat. Het is dramatisch slecht, er is geen grassprietje te bekennen. Je kunt niet meer dan rustig partijtje doen."

,,Maar volgend jaar wordt alles beter. Maarten van Uhm is er vijf jaar mee bezig geweest, maar hij is vorig jaar overleden. Peter van Klompenburg heeft het voor elkaar gekregen. Het is jammer dat onze oud-voorzitter het niet meer mee kan maken."