Vooral Brian Snijder zal de zuinige zege van SC Genemuiden lang onthouden

Snijder (19) ziet dat zijn fraaie gemiddelde - één wedstrijd, één doelpunt - een beetje verwelkt door het duel tegen Buitenpost. Hij heeft in januari zijn debuut in de hoofdklasse gemaakt tegen Purmersteijn (0-2), met een invalbeurt en een treffer. ,,Nu stond ik in de basis en we winnen de wedstrijd. Dat is genoeg om te onthouden’’, stelt Snijder met een lach. Hij is vier jaar geleden van Olympia'28 overgekomen om op een hoger niveau te kunnen spelen. Dat is het vorige seizoen gelukt bij JO19 in de derde divisie.