Voormalig GA Eagles-speler Gor Agbaljan zoekt nieuwe kans op aansprekend niveau

,,Mensen vragen me: “Moet je het voetbal niet uit je hoofd zetten?” Maar daarvoor ben ik nog te ambitieus. Ik heb niet meer de leeftijd van een talent, maar ik ken genoeg voorbeelden van jongens die laat zijn opgebloeid en een mooie carrière hebben gehad. Ik ben vastberaden. Als ik dat verlies, dan is het pas klaar.

Het is allemaal snel veranderd. 24 september 2016 was de mooiste dag van mijn leven, mijn debuut voor Heracles Almelo in de eredivisie tegen FC Groningen. Een maand later volgde de slechtste dag van mijn leven toen ik geblesseerd raakte aan mijn achillespees. Ik lag er het hele seizoen uit en daarna ben ik nooit meer zo sterk geweest.

John Stegeman gaf mij vorig seizoen de kans om bij Go Ahead Eagles, maar de concurrentie op het middenveld was groot. Mijn contract liep in de zomer af en vervolgens kon ik naar Zweden, Irak en Cyprus, maar er zat geen aanbieding tussen die bij mij paste. Toen was het ineens september en zat ik zonder club. Gelukkig kan ik sinds een maand bij HHC meetrainen.